Грани одного таланта: режиссёр снятого по инициативе Евгения Пригожина фильма «Ржев» готовит театральную премьеру

Игорь Копылов, снявший одну из лучших военных картин «Ржев», в этом году отложит кинокамеру в сторону и подготовит премьеру для Центрального академического театра Российской Армии, чтобы осмыслить происходящее в нашей стране за последний век.

93-й сезон Центрального академического театра Российской Армии приготовил для зрителей несколько премьер на Большой сцене. Одним из самых ярких событий сезона обещает стать патриотический спектакль под рабочим названием «Грани» – неожиданно сменил амплуа режиссёр Игорь Копылов, который ненадолго оставит киноплощадку ради подмостков.

– С помощью этого театрального проекта мы попытаемся осмыслить то, что происходило в России и с Россией за последние 100 лет, – рассказал Игорь Копылов. – Нам есть чем гордиться и нам есть, что осмыслить. Чтобы двигаться дальше, нужно попытаться понять, кто мы и какие мы.

Игорь Копылов в 2019 году снял военную драму «Ржев», ставшую одним из лучших произведений о Великой Отечественной войне. Картина основана на книге Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», автор, сам будучи фронтовиком, поклялся писать только правду. Участвовав в боях местного значения подо Ржевом, он посчитал несправедливым, что эту кровопролитную операцию практически не освещали ни в учебниках истории, ни в литературе. И самостоятельно восполнил пробел, написав несколько повестей, задействовав на страницах, в том числе и реальных красноармейцев. Одним из них стал ротный Евгений Пригожин, которому пришлось лавировать между желанием спасти своих подчиненных, а их после взятия деревни и так почти не осталось, и выполнением приказа комбата, требующего любой ценой удержать отбитый населённый пункт. Инициировал экранизацию книги внук этого самого офицера – петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Кадр из кинофильма «Ржев»

– В большинстве случаев фильмы, которые попадают в кинотеатры, – сплошной entertainment, то есть развлечение, – описывал свою работу Игорь Копылов. – Продюсерам нужно отбивать вложенные деньги, поэтому зрителям, как правило, предлагают увлекательные истории для семейного просмотра. У нас развлечения точно не будет.

По словам режиссера, драма «Ржев» стала серьезным драматическим фильмом, который показывает один день из жизни роты: с боями, переживаниями солдат, муками, а также человеческими эмоциями, включая страх и способность ему противостоять.

Сегодня «Ржев» уже считается классическим военным фильмом, где нет ни любовных линий, ни фашистов в качестве полноценных персонажей, и все события крутятся только вокруг советских военных, готовых на всё, чтобы защитить свою Родину. И хотя сюжет картины растянут всего на сутки, события в нём развиваются ураганными темпами.

Стремительно развивается и карьера Копылова. После «Ржева» он поставил другую военную ленту – «Небо» – про российских лётчиков, затем снял «Золотую бронзу», посвящённую трагедии в Беслане, теперь же занят постановкой спектакля на Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии.

Москва, Екатерина Попова

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