Часы за 30 тысяч евро изъяли в Шереметьево у гражданки Казахстана

Пассажирка, прибывшая в Шереметьево из Турции, пыталась ввезти без декларации часы стоимостью около 30 тысяч евро. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

«В ходе проведения таможенного контроля пассажирского рейса Стамбул – Москва сотрудники Шереметьевской таможни остановили 27-летнюю гражданку Казахстана, которая пыталась провезти через таможенную границу дорогостоящие наручные часы известного бренда. Женщина проследовала через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. В результате таможенного досмотра багажа пассажирки инспектором были обнаружены наручные часы Cartier в фирменной упаковке», – говорится в сообщении ведомства.

Таможенники добавили, что предварительная стоимость изделия составила около 30 тысяч евро.

В настоящее время проводится таможенная экспертиза, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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