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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:28 мск

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Каждый четвертый наезд на ребенка-пешехода в Москве происходит во дворах

С начала года в Москве почти 290 детей-пешеходов пострадали в ДТП, при этом каждое четвертое такое происшествие случилось на внутридворовых территориях. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного управления ГИБДД.

«Наиболее опасным видом ДТП, с точки зрения детского дорожно-транспортного травматизма, является наезд на пешехода. По итогам 8 месяцев текущего года на территории города Москвы в качестве пешеходов пострадали 288 детей, 1 из которых погиб. Каждый четвертый наезд был совершен на внутридворовой территории. При этом по собственной неосторожности пострадали 96 детей-пешеходов, а из-за нарушений, допущенных водителями, пострадали 192 юных участника дорожного движения», – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Основными нарушениями Правил дорожного движения со стороны несовершеннолетних стали переход в неустановленном месте, нарушение требований сигнала светофора, неожиданный выход из-за припаркованного транспортного средства.

«Напоминайте ребенку основные элементарные меры предосторожности: спешиваться перед переходом дороги и переходить улицу только по пешеходному переходу и только убедившись в своей безопасности; быть аккуратным во дворе и не перебегать проезжую часть, не выезжать из-за припаркованных автомобилей на велосипеде или самокате», – обратилось ведомство к родителям.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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