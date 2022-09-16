Сильные дожди прогнозируют в московском регионе в ближайшие часы

Сегодня во второй половине суток в московском регионе ожидаются сильные дожди. Об этом сообщили столичное и подмосковное управления МЧС.

Согласно прогнозу «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Московской области ненастье ожидается с 13 часов, в Москве – с 14:00 и до конца дня 16 сентября.

Спасатели советуют во время дождя по возможности оставаться дома или в укрытии, при передвижении быть внимательным, осматривая участок пути перед собой – дорога может оказаться размытой.

«Если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, припаркуйте авто около обочины дороги и переждите ливень, не находитесь вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций», – рекомендуют в МЧС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, осадки ожидаются также в течение выходных дней при порывистом ветре местами до 15 метров в секунду. При этом, как отмечают синоптики, в дневное время температура воздуха будет подниматься до 20 градусов.

Москва, Андрей Дорофеев

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