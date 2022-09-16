«По прибыли обогнали доковидный 2019-й»: рестораторы назвали «Мегу» главной проблемой

Выручка ресторанного бизнеса в России выросла на 20%, превысив уровень допандемийного 2019 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил председатель омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов сегодня на пресс-конференции. По его словам, тенденция к росту доходов наверняка сохранится, кроме заведений общепита, расположенных в торговых центрах, принадлежащих владельцам из недружественных РФ стран.

«У нас был небольшой спад в феврале. Но с марта все опять пошло вверх… Рынок продолжает расти. В 22-м году мы обогнали 21-й, 20-й и доковидный 19-й. У нас показатели все выше даже с учетом инфляции. Разные цифры в разных регионах. Не хотелось бы опять среднюю температуру по больнице говорить, в Москве рост порядка 20% выручки за лето. Мы не видим предпосылок к тому, чтобы рынок начал падать», – пояснил Миронов, отметив, что проблемы испытывали только те города, куда не летали самолеты.

При этом омбудсмен обратил внимание на проблему ресторанов в торговых центрах «Мега». «Острейшая проблема для всех сложилась с «Мегой». Там не просто ушли операторы, там ушла IKEA – гостеобразующий был арендатор, который создавал поток. Проблема даже не в том, что просадка огромная. Все договора заключались, все цены, все цифры, все аренды заключались, ориентируясь на тот поток. И когда он стал в три раза меньше – «Мега» может работать, только договора должны быть другие и цена должна быть в три раза меньше в соответствии с тем потоком», – отметил Миронов.

«На сегодняшний день те рестораны, которые находятся в «Меге», практически все находятся на грани разорения… Мы прекрасно понимаем, что это действия компании недружественной страны и недружественные действия компании. То есть, когда они ушли и перестали нам поставлять свои товары демонстративно, при этом оставили свое подразделение, которое берет аренду с наших предпринимателей. И не просто берет аренду, а потихонечку вытесняет их, загоняя их в банкротство. Мы не ставили этот вопрос перед правительством, но думаю, нам надо разрабатывать закон, который пресечет подобные действия», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

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