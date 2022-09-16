В IT-стартапы вкладывают интеллектуальные ресурсы и время, считают разработчики соцсети ЯRUS

Правительство России выделяет IT-индустрию среди других отраслей. Так, только в этом году на грантовую поддержку IT-компаний выделили 14 млрд рублей, а доля покрытия стоимости проекта за счет грантов выросла с 50% до 80%. На какие площадки заходить и какой алгоритм действий использовать, поделились разработчики социальной сети ЯRUS.

Для стартаперов на ранних стадиях развития предлагается программа «Старт», которая реализуется в 3 этапа. Максимальные деньги, которые можно получить – 24 млн рублей. На 2-м и 3-м этапах необходимо стороннее софинансирование в 15% и 30%.

Для соискания на грант есть 3 условия: дата регистрации предприятия – не более 2-х лет с даты подачи заявки на конкурс; ведущие сотрудники не участвуют в других проектах, финансируемых Фондом; компания ранее не получала финансовую поддержку.

Своим опытом поделился основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин, который планировал получить грант, запуская свой первый IT-стартап еще 6 лет назад в Нижнем Новгороде.

«Подавал документы на государственную поддержку, но тогда проект не подходил по указанным грантовым направлениям. Если придумал что-то интересное, но не по теме этих направлений, гранты получить было невозможно. Обращались в частный Рыбаков Фонд, который инвестирует в различные IT-компании. Пробовали получить инвестиционную поддержку из США, но это очень сложно и долго», – рассказал Дмитрий Илюхин.

Другой стартап с картинг-центрами, над которым трудилась команда нижегородских программистов, получил развитие в Европе. По словам заместителя директора по разработке социальной сети ЯRUS Павла Малинина, государственной поддержкой тогда тоже не пользовались.

«Мы размещали камеры по всей трассе, которые с помощью компьютерного зрения определяли цвет жилетки, и в конце гонки специальная программа нарезала ролик для любого желающего гонщика: делала заставку, подписи, накладывала музыку и выдавала готовое смонтированное видео. Мы перевезли стартап в Санкт-Петербург, а затем права на бизнес перекупил европейский предпринимать», – пояснил Павел Малинин.

Кроме того, IT-cтартапы могут получить субсидии, будучи резидентами особых экономических зон «Иннополис» и «Сколково». Можно рассчитывать на налоговые льготы и поддержку от партнеров, экспертную помощь и микрогранты на развитие, а Московский Инновационный Кластер предлагает своим резидентам льготные кредиты, компенсацию процентов по кредитам, а также поддержку и инвестиции от партнеров.

Москва, Светлана Антонова

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