От парада невест до забега в ползунках: топ-10 необычных событий ЯRUS

Один из лидеров событийного контента среди всех афишных сервисов Рунета поделился самыми яркими мероприятиями со всей России.

В соцсети ЯRUS собраны события разного масштаба и уровня из более 900 городов страны. В том числе самых малочисленных, где тоже происходит много интересных и необычных ивентов, которые попадают в событийную ленту ЯRUS.

«Каждый пользователь может найти что-то интересное не только в своем городе, но и в ближайших населенных пунктах. В приложении ЯRUS размещены события, которые соответствуют самым разным интересам и категориям людей. Например, детские мероприятия.

В событии есть полная информация со всеми деталями, возможность купить билет без дополнительной комиссии. К тому же, в ЯRUS собираются уникальные бесплатные мероприятия, которых нет на больших агрегаторах. Если человек сам является организатором события, то он может разместить его и оно будет доступно всем пользователям сети», – говорит Дарья Липатова, старший специалист отдела События приложения ЯRUS.

Команда ЯRUS сделала подборку из десяти самых необычных событий.

Перформативная лаборатория для подростков «Как пройти в библиотеку?» в Санкт-Петербурге. 18 сентября

Тема встречи: «Как знакомиться, перевоплощаться, находить слова для описания самого себя, как в этом могут помочь книги». Ведущая встречи Маруся Полякова через практические театральные и телесные упражнения с пространством и друг с другом размышляет о природе перформанса. Показы и пробы случатся в конце каждой встречи.

Забег «ZомбиRun» в Липецке. 18 сентября

От создателей улетного Лесобега и нашумевшего Мордхейма совместный проект ZомбиRun. Забег на 5 км с препятствиями и зомби. Нужно не только добежать, но и не дать себя съесть!

Банный фестиваль в Суздале. 18 сентября

Фестиваль интересен и профессиональным парильщикам, которые съезжаются со всей России принять участие в Битве Банщиков на Кубок «Мастер Пара», и любителям русских бань от мала до велика, а также любителям праздников и хорошего настроения!

Парад невест в Гаджиеве. 18 сентября

Парад проходит дважды в год в Москве и в других городах. Каждая девушка, которая уже пережила собственную свадьбу, может еще раз почувствовать себя принцессой, надев своё единственное и самое красивое свадебное платье.

Выставка «Заглубленный командный пункт Северо-Кавказского военного округа (бункер)» в Аксае. 19 сентября

В годы строительства и функционирования заглубленный командный пункт был совершенно секретным объектом. В 1990-х годах он оставлен военными, как исчерпавший срок службы, музеефицирован в 1998 году. Бункер занимает площадь 3,5 тысячи квадратных метров. Под землей не работает сотовая связь, ее и не было во время работы бункера, поэтому важная роль отводилась проводной связи, о чем расскажет один из разделов выставки.

Библиотечный квиз «Сидели на пенёчке осенние денёчки» в Алексеевке. 20 сентября

С помощью загадок библиотекари знакомят детей с осенними месяцами: они узнают о том, как и почему месяцы называли в старину. Дети отгадают овощи и фрукты с завязанными глазами, покажут, как они умеют собирать осенний урожай, листья для гербария, проходить через болото по кочкам. Закончится праздник веселой игрой «Шалунишки» и знакомством с книжной выставкой «Осень в стихах и прозе».

Шоу каскадеров в Самаре. 22 сентября

Уникальные и единственные в России автомобили-трансформеры, военная техника, Monster truck, Big Foot, умопомрачительные трюки на автомобилях и квадроциклах, езда на двух колесах, горящий человек, персонажи из мультфильма «Тачки» и многое другое.

Спектакль «Глубоководные Жирафы» в Москве. 23 сентября

Театр БЫ представляет премьеру. Постановка – попытка найти себя, веру, смысл жизни и смысл установленных правил в этой жизни.

Фестиваль «Забег в ползунках» в Южно-Сахалинске. 2 октября

Пора готовить командную форму и забавную амуницию для своего малыша, рисовать плакаты и зазывать всю родню болеть за вашего юного чемпиона. Во время забега будут объявлены победители в дополнительных номинациях: самый лучший костюм, участник, самая активная мама, папа, бабушка и дедушка.

Магический Экспресс в Челябинске. 30 октября

Проект запущен в феврале 2021 года на Сахалине. Путешествие на настоящем поезде с полным погружением в тематику. На протяжении всей поездки взрослых и детей ждёт насыщенная развлекательная программа: волшебники, магия, фокусы, научные эксперименты, необычные пузыри, зелья, игры, активности, предсказания, подарки и угощения. Маршрут экспресса: Челябинск – Еманжелинск – Челябинск.

Сегодня в социальной сети ЯRUS событийная лента насчитывает более 38 тысяч актуальных событий, а в среднем за неделю приложение пополняется на 13 000 новых мероприятий со всей России.

Москва, Екатерина Попова

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