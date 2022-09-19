Ураганный ветер не утихнет в Москве до вечера

Сильный ветер в Москве будет дуть до конца светового дня. Об этом предупредила пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

«Сильный ветер сохранится до конца дня. В городе фиксируются порывы ветра до 17 м/с. В течение дня ветер может усиливаться до 25 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим власти призвали горожан по возможности воздержаться от пребывания на улице при сильном ветре, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Аналогичное предупреждение накануне распространило и главное управление МЧС по городу Москве. По данным спасателей, ветер южной четверти с порывами 17-22 м/с, местами до 25 м/с будет дуть сегодня до 21 часа.

Главк МЧС рекомендовал водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам советуют держаться подальше от шатких конструкций и деревьев.

Москва, Андрей Дорофеев

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