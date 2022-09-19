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Понедельник, 19 сентября 2022, 14:06 мск

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Кожу рептилий пытался провезти через аэропорт «Домодедово» пассажир из ОАЭ

В аэропорту «Домодедово» задержали пассажира, пытавшегося без декларации провезти кожу рептилий на сумму более 600 тысяч рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Домодедовской таможни.

По данным ведомства, таможенники обнаружили 33 изделия из кожи рептилий в багаже пассажира, прибывшего из ОАЭ. Гражданин РФ, прибывший рейсом Шарджа ‒ Москва, проследовал через «зеленый» коридор, но в ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили фрагменты шкур и кожу рептилий различных размеров и цветов.

«Экспертиза установила, что товары являются фрагментами шкур настоящих крокодилов и питонов, которые подверглись дополнительной обработке. Таможенная стоимость изделий составила 628 610 рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Таможенники добавили, что по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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