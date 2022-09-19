США наращивают военно-биологический потенциал под видом оказания помощи развивающимся государствам, – Минобороны РФ

США наращивают военно-биологический потенциал под видом оказания помощи развивающимся странам, что проявляется в строительстве военных лабораторий вдоль границ геополитических противников, сборе штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий, а также проведении испытаний на людях токсичных препаратов. Об этом заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, Вашингтон прикрывается статьей X Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях.

Как подчеркнул Кириллов, на примере Украины очевидно, что заявленный характер американской деятельности лишь внешне соответствует КБТО. «В результате реализации проектов DTRA улучшения ситуации с заболеваемостью не было достигнуто, а ситуация в приграничных с Украиной странах ухудшалась по многим показателям. Другие признаки «мирного сотрудничества» также отсутствовали», – констатировал он.

При этом генерал-лейтенант обратил внимание, что «крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения – пациентах психиатрических больниц».

Кириллов пояснил, что при обсуждении этого вопроса американская делегация признала подобные факты, «отметив при этом, что передача образцов патогенных биоматериалов в США «была нечастой».

Москва, Светлана Антонова

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