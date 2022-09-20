«Больше не стоит откладывать»: в Госдуме допускают, что решение о референдуме в Донбассе может быть принято в ближайшие часы

Решение о проведении референдума в народных республиках Донбасса о вхождении в состав России может быть принято в ближайшие дни или даже часы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его словам, обращения по этому поводу общественных палат к главам Донецкой и Луганской народных республик дает сигнал ускорить процесс.

«Это, по сути дела, сигнал о том, что больше не стоит откладывать этот плебисцит – важнейшее мероприятие по вхождению в состав в Россию», – подчеркнул Слуцкий.

В то же время лидер ЛДПР обратил внимание, что в Донбассе идет противостояние Русского мира коллективному Западу. «Мужественные люди, которые 8 лет отдавали свои жизни за то, чтобы оставаться частицей Русского мира, учить детей на русском языке, принимали на себя снаряды с надписью «детям Донбасса» и принимают до сих пор... Сегодня весь коллективный Запад вооружает Украину, желая оторвать ее от России, от Русского мира, желая поддержать те неонацистские тенденции, которые прочно правят киевской хунтой во главе с Зеленским», – заявил депутат.

«Украина сегодня выступает как территория внешнего управления, носитель опаснейшей нацистской идеологии и угрожает напрямую национальной безопасности России. В этой ситуации нужно поддержать тех людей, которые мужественно выражают сопротивление киевскому режиму… Уверен, что такое решение будет принято, возможно, через несколько дней, возможно, через несколько часов», – заключил Слуцкий.

Накануне Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководителям своих республик с призывом о незамедлительном проведении референдумов о вхождении в состав России. Сегодня Общественный совет Херсонской области также высказался за срочное проведение плебисцита о вхождении в РФ.

Москва, Мария Соколова

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