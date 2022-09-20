Котировки рухнули более чем на 10%: новости о референдумах в Донбассе обвалили Мосбиржу

Сегодня во второй половине дна на Московской бирже произошел обвал котировок на фоне новостей о проведении референдумов в народных республиках Донбасса и освобожденных регионах Украины о вхождении в состав России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», индексы Мосбиржи и РТС обвалились более чем на 10%.

К 15:09 мск индекс Мосбиржи рухнул на 10,34%, индекс РТС – на 10,19%. Акции крупнейших компаний обвалились более существенно – бумаги «Новотека», «Полиметалла» и «Лукойла» падали почти на 12%. В итоге индекс Мосбиржи упал ниже рубежа 2300 пунктов впервые с конца августа из-за усиления геополитических рисков.

Как отмечают аналитики «БКС-Экспресс», первым драйвером для распродаж стало сообщение «Коммерсанта», что для покрытия дефицита бюджета правительство хочет собрать с сырьевых экспортеров дополнительно около 1,4 трлн рублей в 2023 году и около 3 трлн в течение трех лет.

В дальнейшем на ход торгов повлияли новости о предстоящих референдумах о вхождении в состав России республик Донбасса и украинских областей, освобожденных российской армией.

Финансисты обращают внимание, что падение биржевых котировок проходит на высоких оборотах, которые оцениваются 60 млрд рублей.

В то же время на валютном рынке существенных изменений не произошло. Рубль незначительно укрепляется по отношению к доллару и евро. «Американец» торгуется вблизи отметки 60 рублей, евро – около 59,8 рубля.

Стоит отметить, что к моменту публикации индекс Мосбиржи начал восстанавливаться, падая на 5,37%.

Москва, Светлана Антонова

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