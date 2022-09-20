Кинокомпания Aurum Production сообщила о выходе фильма «Лучшие в аду» от Евгения Пригожина

Кинокомпания Aurum Production сообщила о скором выходе на экраны фильма бизнесмена Евгения Пригожина «Лучшие в аду». Соответствующая новость появилась в группе пресс-службы компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Вместе с сообщением опубликован и постер новой ленты. Исходя из анонса, «Лучшие в аду» продолжит военную тематику, которая была задана предыдущими фильмами кинокомпании.

«У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими» – говорится на плакате картины.

Напомним, что в активе студии такие фильмы как «Турист», «Солнцепек», «Ржев» и другие. На данный момент неизвестно, какой сюжет будет у новой ленты. Подробности актерского состава тоже не разглашаются.

Москва, Светлана Антонова

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