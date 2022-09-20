В Сети появился трейлер нового фильма Пригожина «Лучшие в аду»

В Сети опубликовали трейлер нового военного блокбастера от Евгения Пригожина «Лучшие в аду» производства кинокомпании Aurum Production. Художественный фильм продолжит военную тематику, которую поднимали все предыдущие фильмы петербургского бизнесмена.

Постер и анонс картины «Лучшие в аду» появились сегодня также на официальной странице пресс-службы в социальной сети «Вконтакте».

«У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», – намекнул официальный постер фильма на сюжет картины, который пока держится в тайне.

Также пока не раскрываются данные об актерском составе, режиссере и сценаристе проекта.

Студия Aurum Production известна своими фильмами о знаковых для России войнах и локальных конфликтах, начиная от Великой Отечественной войны («Ржев») и конфликта в Донбассе 2014 года («Солнцепек») и заканчивая актуальными событиями в Центральноафриканской Республике («Турист»).

Москва, Екатерина Попова

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