Авиарейсы из Турции прилетели в Москву без багажа

Несколько авиарейсов из Турции прилетели в Москву без багажа пассажиров, в результате чего сотни людей толпились, чтобы подать заявления о возврате вещей, передает телеканал «Москва 24».

Как сообщается, в зоне выдачи багажа в аэропорту «Внуково» несколько часов находятся около 600 пассажиры четырех рейсов Анталья – Москва. По официальной версии авиакомпании Turkish Airlines, из-за погодных условий самолёты не могли быть перегружены, поэтому туристов поставили перед фактом: либо летите без вещей, либо не летите совсем.

Стоит отметить, что в Telegram-каналах распространяется видео из аэропорта «Домодедово», где произошла аналогичная ситуация. Там утром у окна «Розыск багажа» в очередь выстроились пассажиры трех рейсов Turkish Airlines.

Москва, Андрей Дорофеев

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