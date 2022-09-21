Прокуратура предупредила о незаконности распространяемых призывов к проведению митингов в Москве

Распространяемые в соцсетях призывы к проведению в столице не согласованных властями массовых акций, а также и участие в них является нарушением законодательства и повлечет ответственность нарушителей. Об этом предупредила сегодня прокуратура Москвы.

«В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний. Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы. Прокуратура города Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов через социальные сети, форумы, иные интернет-платформы, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети интернет, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству», – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что содеянное может быть квалифицировано как административное правонарушение, предусмотренное статьями 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях).

Кроме того, может наступить и уголовная ответственность по статье 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), а также статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, статье 212 УК РФ (массовые беспорядки). За совершение подобных преступлений предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет, подчеркнули в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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