Билеты на московский «Аэроэкспресс» подорожают

Часть тарифов на проезд в поездах московского «Аэроэкспресса» повысится с 1 октября. Об этом сообщается на сайте компании.

«Цена билета по тарифу «Стандарт» будет формироваться по дифференцированному принципу. При заблаговременной покупке билета не позднее чем за день до поездки стоимость билета на сайте и в мобильном приложении компании составит 470 рублей, при покупке билета в день поездки – 500 рублей во всех каналах продаж (кассы, билетные автоматы, сайт и мобильное приложение «Аэроэкспресс»). Цена билета по тарифу «Туда-обратно» составит 950 рублей», – говорится в сообщении.

В настоящее время тариф «Стандарт» не предусматривает разницы в цене в зависимости от времени покупки билета. Проезд стоит 450 рублей. За билет по тарифу «Стандарт Туда-обратно» нужно заплатить 850 рублей.

В компании отметили, что остальные расценки не изменятся. «Групповые и частые поездки будут доступны по прежним ценам. Стоимость билета по тарифу «Семейный Туда-обратно», а также абонементы и тарифы группы «Подписка» останутся без изменений. Так, по семейному тарифу поездка в аэропорт и обратно для семьи из двух взрослых и трех детей от 7 до 14 лет обойдется в 200 рублей за каждого пассажира. Стоимость поездки по подписке – от 60 рублей, по абонементу – 230 рублей», – сообщается на сайте перевозчика.

Стоимость проезда в экспресс-автобусах также останется без изменений.

Москва, Андрей Дорофеев

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