Санавиация Подмосковья транспортировала с начала года более 500 пациентов

Санавиация Подмосковья выполнила с начала года 519 вылетов для экстренной помощи пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной эвакуации пациентов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Преимущество санитарной авиации в том, что она позволяет в кратчайшие сроки – вне зависимости от дорожного трафика – доставить пациента в медицинскую организацию для оказания ему специализированной медицинской помощи. С начала года вертолеты санавиации Подмосковья транспортировали свыше 500 пациентов», – сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

В минздраве добавили, что в основном санитарная авиация доставляет пострадавших в медицинские организации Красногорска, Подольска, Ногинска – в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Химкинскую областную больницу и Московский областной центр охраны материнства и детства.

Москва, Андрей Дорофеев

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