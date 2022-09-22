Директор московской фирмы присвоила 100 млн рублей при выполнении гособоронзаказа

В Москве гендиректору коммерческой фирмы предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«По версии следствия, в апреле 2019 года и октябре 2020 года между АО «Главное управление обустройства войск» и обществом с ограниченной ответственностью «ВСК» (переименованного в ООО «СД Атриум»), возглавляемым обвиняемой, заключены договоры на выполнение строительных работ по реконструкции многоквартирного дома, расположенного в одной из военных частей г. Иркутска, и строительство объектов военного городка в г. Ульяновске. Обществу в качестве аванса по договорам генеральным подрядчиком были перечислены денежные средства в размере более 400 млн рублей. В целях извлечения выгод для себя и иных лиц Татьяна Алябьева заключила фиктивные договоры субподряда с подконтрольными юридическими лицами и перечислила им не менее 100 млн рублей, которые присвоила себе и израсходовала на цели, не связанные с исполнением договоров, заключенных с генеральным подрядчиком контракта государственного оборонного заказа», – говорится в сообщении ведомства.

«Под тяжестью имеющихся доказательств в ходе допроса обвиняемая полностью признала свою вину в инкриминируемом преступлении и заключила досудебное соглашение, изобличив себя, а также других соучастников, являющихся бенефициарами организации, в совершенных преступлениях», – добавили в СК.

Следователями проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и электронные устройства, представляющие интерес для следствия. В настоящее время изучается финансово-хозяйственная документация организаций на предмет наличия иных составов преступлений в экономической сфере и других эпизодов преступной деятельности фигурантов. Ведется также поиск сообщников для их задержания.

В пресс-службе ведомства отметили, женщина ранее уже была осуждена за аналогичное преступление и отбывала наказание в исправительном учреждении.

Москва, Андрей Дорофеев

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