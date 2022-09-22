Вышел трейлер остросюжетного боевика Евгения Пригожина «Лучшие в аду»

Трейлер боевика студии Aurum Production «Лучшие в аду» появился в YouTube. В создании фильма участвовал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, известный своей патриотической позицией и помощью в съемках нашумевшей картины «Солнцепек».

Трейлер фильма «Лучшие в аду»

Девиз фильма гласит: «У нас есть контракт. Контракт с компанией. Контракт с Родиной. С совестью. И мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми».

В начале трейлера бойцы с белыми повязками берут штурмом здание, и в борьбе им помогают танки. Населенный пункт находится под непрекращающимися обстрелами, и в одной из сцен боец поднимает с пола упавшую икону Николая Чудотворца и возвращает ее на полку, несмотря на перестрелку. Фоновая фраза «Мы знаем, что попадем в ад. Но в аду мы будет лучшими» звучит антитезой к этому моменту.

Происходящее на экранах действительно похоже на ад – огонь вокруг не прекращается, и здоровые солдаты несут на себе раненных на фоне приближающихся бомбардировщиков.

Дата выхода фильма пока неизвестна, но трейлер обещает его скорейшее появление на экранах.

Москва, Екатерина Попова

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