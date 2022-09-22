«Это уже руины»: полный крах фондового рынка в России неизбежен

Нынешний обвал российского фондового рынка является лишь обсыпанием остатков, потому что он рухнул еще в ноябре прошлого года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало на пресс-конференции в Москве. Эксперты полагают, что в прежнем виде этот инструмент не смог бы вписаться в экономическую систему страны.

В частности, профессор НИУ ВШЭ, автор учебников по экономике Игорь Липсиц полагает, что фондовый рынок в России умирает. «Рынок упал, сейчас он чуть-чуть приподнимется, потом снова будет трепыхаться. Но понятно, что фондовый рынок России умирает. Потому что это средство вложения денег у тех, у кого они есть в виде сбережений, чтобы эти деньги прирастить. А сейчас в России это делать бессмысленно. И вторая огромная роль фондового рынка – это механизм перераспределения инвестиций в экономике и между отраслями. Это сейчас тоже нереально, потому что структуру экономики будет определять государство», – пояснил экономист.

«Фондовый рынок здесь мало что может сделать. Поэтому он будет как-то медитировать, но в него вкладываться уже нет особого смысла, и особых перспектив возрождения у него, к сожалению, тоже не прослеживается. Это плохо, это грустно. Но, к сожалению, те, кто придерживается иных взглядов, чем я, давно повесили в Москве большой плакат «есть нечто важнее, чем фондовый рынок», – подчеркнул Липсиц, уточнив, что «сейчас нет инструмента для возрождения фондового рынка».

Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов со своей стороны отметил, что сейчас происходит крах фондового рынка, у которого не было шансов. «Старый российский фондовый рынок умер. Это трагично, это очень горько, потому что многие люди потеряли на этом деньги. Проблема еще и в том, что это в значительной мере были не совсем российские компании или компании, не совсем ориентировавшиеся на работу на российском рынке, и уж точно не готовые вписаться в новые политэкономические условия, которые в мире возникли. Так что трагизм здесь многомерный», – констатировал он.

«Последнее падение рынка, в общем-то, ничего не значит. Первое серьезное падение рынка, которое предвещало его смерть, произошло в ноябре прошлого года, когда мы увидели снижение цен на нефть, которое стало сигнальным падением. То, что было после 24 февраля, – это был просто крах», – полагает эксперт.

При этом экономист считает, что фактором роста может служить «падение киевского режима». «Полное освобождение Украины и перераспределения там имущества в огромных масштабах так, что это внезапно наполнит смыслом деятельность целого ряда компаний. Например, если «Газпром» получит всю газотранспортную систему, это поднимет акции… Включение новых земель в какое-то новое объединение. Наконец, объединение металлургических компаний и получение ими крупных контрактов на производство проката под крупномасштабные восстановительные работы в инфраструктуре освобожденных территорий», – отметил эксперт.

«Привычный мир рухнул. Мы обсуждаем сейчас руины, мы не обсуждаем, что он (фондовый рынок) сейчас вот обрушился. Мы говорим так – вот эта часть руин тоже осыпалась», – заключил Колташов.

20 сентября индекс Мосбиржи обвалился на рекордные на 8,84%, что сопоставимо с падением 24 февраля 2022 года, а также в 2014 и 1994 годах.

Москва, Мария Соколова

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