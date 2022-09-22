Дождь на 36 часов: московскому региону обещают рекордные осадки

В предстоящие выходные в Москве ожидается рекордный дождь, который будет продолжаться более суток. С таким прогнозом выступил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его оценке, может выпасть до 50 мм осадков.

«В предстоящие выходные на Центральную Россию обрушатся сильнейшие дожди, которых не было в эти дни сентября, как минимум, за всю послевоенную историю. Гигантская циклоническая депрессия балканского происхождения, насытившись за ближайшие сутки черноморской влагой и теплом, усилится, и вся эта барическая армада двинется по витиеватой траектории, в виде полупетли, с курсом к берегам Средней Волги, а субботним днем, повернув на северо-запад, выйдет точно на столичный регион, и Москва окажется в самом сердце этого атмосферного вихря», – отметил Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, обложные дожди начнутся утром в субботу и, не прекращаясь, будут лить стеной в течение 36 часов. Только за первый выходной день прольется до 28 мм осадков, еще 23 мм дождя попадет в воскресенье.

«Таким образом, за двое суток выпадет три четверти от положенной климатической нормы за весь сентябрь, что эквивалентно пяти ведрам дождевой воды на метр квадратный площади», – отметил специалист.

Гидрометцентр России подтверждает выводы Тишковца. В субботу и воскресенье, 24 и 25 сентября, в ночное и дневное время прогнозируется дождь – местами сильный. При этом в днем время воздух прогреется только до 11-12°. Осадки также ожидаются в пятницу, 23 сентября.

Москва, Андрей Дорофеев

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