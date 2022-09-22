Многодетным семьям Подмосковья планируют разрешить бесплатную парковку на платных стоянках

Депутаты Московской областной думы приняли в первом чтении законопроект о предоставлении многодетным семьям Подмосковья права бесплатно парковать автомобили на платных стоянках. Как сообщила пресс-служба регионального парламента, речь идёт о парковках, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

«Ежегодно в Московской области количество многодетных семей растёт. Если 10 лет назад их было более 27 тысяч, то в этом году их почти 100 тысяч. Увеличение числа таких семей в регионе ожидаемо, так как у нас хорошо развита и дальше продолжает развиваться система поддержки многодетных семей. Свой вклад внесёт и данный законопроект», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Согласно законопроекту, бесплатно припарковать на платной стоянке многодетные семьи смогут транспортное средство, которое соответствует категориям М1 и М2. Оно должно быть зарегистрировано на одного из родителей многодетной семьи, либо на опекуна или попечителя, имеющих трёх и более детей, в том числе родных, а также на приёмные семьи.

«Сегодня в регионе не так много платных парковок. Однако подготовить законодательную базу важно заранее. Такая мера поддержки значительно упростит, например, походы всей семьёй на культурно-досуговые мероприятия, а также сэкономит семейный бюджет», – добавил Брынцалов.

Москва, Андрей Дорофеев

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