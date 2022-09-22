Подмосковные врачи спасли мужчину с разрывом аорты, не желавшего ложиться в больницу

Подмосковные медики спасли пострадавшего в ДТП мужчину, поступившего в Раменскую больницу с разрывом аорты. Ему понадобилась операция, которую проводят после остановки сердца, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как отметили в ведомстве, при осмотре пострадавший жаловался на боли по всему телу, но в целом находился в стабильном состоянии и от госпитализации пытался отказаться. По настоянию врача, было выполнено всестороннее исследование: КТ головного мозга, КТ шеи и органов грудной клетки, УЗИ органов малого таза и живота. После исследования и осмотра врачами у мужчины выявили закрытую черепно-мозговую травму и перелом рёбер справа, а также разрыв аорты.

«Пациент был переведен в реанимационное отделение для проведения интенсивной терапии и дополнительного исследования. Для подтверждения диагноза было назначено повторное КТ грудной с контрастированием, также проведена консультация сосудистого хирурга и кардиохирурга, после чего диагноз диссекция аорты с наличием жидкости в перикарде –наружной оболочке сердца – был подтвержден», – рассказал заведующий хирургическим стационаром Раменской больницы Александр Кошелев.

Для оперативного лечения такой патологии пациента необходимо было транспортировать в МОНИКИ, куда он был перевезен силами санавиации.

«Пациенту была экстренно проведена операция по протезированию аорты. Это единственный метод, позволяющий спасти жизнь человека при данном заболевании. В ходе операции участок аорты, где начинается разрыв, мы заменили на синтетический протез. Такое вмешательство выполняется в условиях искусственного кровообращения, при не работающем сердце», – рассказал заместитель директора МОНИКИ им. Владимирского по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний Павел Лопотовский.

После оперативного лечения пациент в стабильном состоянии был переведён на долечивание обратно в кардиологическое отделение Раменской областной больницы. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение, добавили в минздраве.

Москва, Андрей Дорофеев

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