Россия закрыла границу еще для 87 граждан Канады за помощь киевскому неонацистскому режиму

Министерство иностранных дел России объявило о запрете на въезд в Россию для 87 граждан Канады, которые оказывают поддержку киевскому неонацистскому режиму или являются активистами пробандеровских структур. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«В ответ на периодически вводимые правящим в Канаде режимом Дж.Трюдо антироссийские санкции, которые коснулись на сегодняшний день представителей власти всех уровней, включая региональный, журналистов, деятелей культуры и простых россиян, не устраивающих чем-либо официальную Оттаву, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 87 канадских граждан», – говорится в сообщении МИД РФ.

В «черный список» включены главы провинций и территорий, военные, руководители компаний, поставляющих киевскому неонацистскому режиму вооружения и технологии двойного назначения, и активисты пробандеровских структур.

Всего в российском санкционном списке более 900 канадских граждан.

Москва, Светлана Антонова

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