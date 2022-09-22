Россия повышает свой международный статус

Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях по вхождению в состав РФ повышают статус России на международном уровне. Об этом заявил глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Референдумы приближают нас к более правильному состоянию. Потому что мы должны расширять рынок. Россия должна вернуть себе территории, которые являются объективно Россией, и это будет позитивно работать на нашу экономику», – полагает эксперт.

Как считает Колташов, решение о проведении референдумов в Донбассе и освобожденных областях Украины положительно влияет на образ России в мире. «Обратите внимание, никто никому никакой войны не объявлял. Россия не объявляла войну Украине, Украина не объявляла войну России. Это очень важный момент, который будет дальше влиять на то, какой статус будет у российской экономики в мировой системе. Дело в том, что мы базируемся как цивилизация на двух нематериальных вещах. Первое, это римское право – закон есть закон. Вторая часть, это такая рыцарская этика в политике. Суть в том, что объявление войны – это такой ритуальный акт равного по отношению к равным или близким. Когда король объявляет войну королю... А когда дело имеют с разбойниками, их просто ловят и вешают», – пояснил он.

«Получается, что Россия показывает, что она имеет право действовать на этой территории под названием Украина. И действует, и будет брать то, что нужно и делать то, что нужно. Может быть, не быстро, но в конечном итоге это приведет к расширению нашего рынка и к увеличению нашего престижа. А с другой стороны, Зеленский показывает, что он не может оспаривать этот факт. Он не объявляет войну России, потому что не по статусу ему объявлять войну – разбойник не может объявлять войну сюзерену», – отметил эксперт.

«Идет борьба за статус нашей экономики – это сейчас происходит. Это не всегда красиво, это очень болезненный процесс, но именно это происходит», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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