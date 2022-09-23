Дань памяти павшим отдали в местах, где происходит действие драмы «Ржев» Евгения Пригожина

В Тверской области у Ржевского мемориала Советскому солдату состоялось торжественное закрытие поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Во Всероссийской Вахте Памяти приняли участие 450 поисковиков из 23 регионов России, Донецкой Народной Республики и зарубежья. О важности работы, проделанной ее участниками, рассказали в своих выступлениях глава Ржева Роман Крылов, представители областного правительства и другие почетные гости.

Поисковики, юнармейцы, ветераны, а также местные жители и гости муниципалитета собрались 22 сентября у подножия Ржевского мемориала, чтобы почтить память красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной войны. Останки бойцов, а также их личные вещи и опознавательные знаки подняли в ходе международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Экспедиция уже не первый год проводится при поддержке Министерства обороны, Российского военно-исторического общества (РВИО), Росгвардии и правительства Тверской области. Каждый раз участники не остаются без находок.

«Тринадцать дней длилась Вахта Памяти. В ходе поисковых работ в районе деревень Кокошкино, Полунино и Знаменское Ржевского муниципального округа обнаружены останки более 250 солдат и офицеров Красной Армии. Из 17 найденных медальонов 13 удалось прочитать», – сообщил глава города Ржева Роман Крылов.

Он поблагодарил поисковиков за их важную работу. Найденные останки стараются опознать, сведения и личные вещи передают родственникам и потомкам погибших. Благодаря участникам экспедиции современники узнают о героическом прошлом своих предков. Также они получают возможность проститься с родными и подобающим образом захоронить их.

«Наш дед по линии отца был призван в армию сразу после объявления войны в 1941 году. Воевал на Калининском фронте в 355-й Кировской стрелковой дивизии. В апреле 1942 года его жене Наталье пришло извещение, что пропал без вести... В первых числах октября 2021 года в архив Верхнекамского района поступил документ: 01 октября 2021 года в Тверской области поисковиками ПО «Пионер» были подняты одиночные останки бойца, имя установлено по смертному медальону…», – сообщается в письме, пришедшем в одно из региональных изданий.

По некоторым данным в годы ВОВ под Ржевом погибло и пропало без вести порядка полумиллиона советских воинов. Спустя около 80 лет их истории доходят до потомков, и не только благодаря работе поисковиков. Так, петербургский предприниматель Евгений Пригожин встретил имя своего деда на страницах повести «Искупить кровью» автора-фронтовика Вячеслава Кондратьева. Будучи патриотом, он решил увековечить память предка, так в 2019 году появилась военная драма «Ржев».

На сегодня это едва ли не единственный полнометражный художественный фильм о Ржевской битве российского производства. При том, что произведения Кондратьева экранизировали и до его выхода, и после. Киноленту посмотрели не только российские, но и зарубежные зрители. Также она стала лауреатом фестиваля российского кино и культуры «SOL Russian Film Festival».

Напомним, что в прошлом году в экспедиции «Ржев. Калининский фронт» приняли участие свыше 700 поисковиков из 32 регионов России. В ходе мероприятия были обнаружены останки 387 красноармейцев. Экспедиция организуется в Тверской области с 2016 года. За это время поисковики смогли обнаружить останки более чем 2,5 тыс. бойцов и опознать более сотни из них.

Тверь, Екатерина Попова

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