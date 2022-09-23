Вынесен приговор контрабандистам, которые переправляли через российскую границу тысячи арабских бриллиантов

Химкинским городским судом Московской области вынесен приговор в отношении двух уроженцев иностранного государства, организовавшим незаконную переправку через границу стратегически важных ресурсов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Как установлено судом, в октябре 2018 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали незаконные перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – природных драгоценных камней из Объединённых Арабских Эмиратов. При очередном трансфере один из обвиняемых был задержан сотрудниками Шереметьевской таможни при перевозке в ручной клади неоправленных бриллиантов, изумрудов и сапфиров, в количестве более 8 тысяч штук для их последующей реализации на территории Республики Армения. В соответствии с заключением эксперта рыночная стоимость незаконно ввезенных драгоценных камней составила порядка 51 млн рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Они приговорены к лишению свободы на 1 год 6 месяцев и 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Москва, Андрей Дорофеев

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