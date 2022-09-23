«Хотят создать хаос»: началась новая фаза информационной войны против России

Против России началась новая фаза информационно-пропагандистской войны с целью посеять хаос и панику среди жителей страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее оценке, поводом для очередной медиа-атаки стали частичная мобилизация и референдумы на бывших украинских территориях.

«Это событие (референдумы) вызвало панику у неонацистких властей Киева, и мы видим, что началась новая фаза информационной войны против России, связанная с двумя основными темами – референдум и объявление о частичной мобилизации на территории нашей страны. По данным Лиги безопасного интернета, на данный момент распространено более миллиона фейков о частичной мобилизации за двое суток и примерно 350 тысяч лживых сообщений о проведении референдумов», – пояснила Мизулина, отметив, что новые фейки появляются каждые 2 минуты.

Глава Лиги безопасного Интернета также обратила внимание, что, помимо фейков в соцсетях, появляются призывы к экстремизму с предложением «поджечь военкоматы и госучреждения на территории России». «Есть целые сетки СМИ, телеграм-каналов, аккаунтов в соцсетях, которые сознательно были созданы, подогреты для того, чтобы распространять разного рода дезинформацию. Многие из этих сеток контролируются с территорий Украины, Польши, Латвии, Литвы или Эстонии, в том числе контролируется лицами, которые находятся в федеральном розыске на территории нашей страны за совершение экстремистских преступлений. Ряд информационных ресурсов контролируется беглым экс-депутатом Госдумы Пономаревым (в 2014 г. покинул РФ) и связанными с ним лицами, ряд ресурсов контролируется Службой безопасности Украины», – уточнила она.

«Цель распространения фейковых сюжетов – создать панические настроения на территории России, вывести людей на митинги, протестные акции, создать хаос, анархию, людей убедить тем или иным образом вести себя неправильно – снимать деньги в банках, закупать товары… Второй момент, зачем это сейчас делается, – чтобы поддержка наших граждан референдума упала, снизилась. В данный момент, согласно всем соцопросам, жители России полностью поддерживают те референдумы, которые проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях», – отметила Мизулина.

«Мы полагаем, что в ближайшие дни дезинформации будет еще больше… Это серьезнейшая пропагандистская война против наших народов. И она не прекратится в один день. В ближайшие дни мы увидим ее усиление», – заключила глава Лиги безопасного Интернета.

Москва, Мария Соколова

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