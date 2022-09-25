Журналист Юлия Витязева о скором выходе фильма «Лучшие в аду»: уникальная возможность показать исторические события

Журналистка из Одессы Юлия Витязева отреагировала на анонс фильма «Лучшие в аду», создателями которого выступили петербургский бизнесмен Евгений Пригожин и Алексей Нагин.

По ее словам, российскому кинематографу и печатным изданиям нужно больше снимать таких кинолент и выпускать патриотические книги, причем не только для детей, но и для подростков.

«Я могу только приветствовать выход таких фильмов. У нас сегодня реально происходят исторические события и сейчас появилась такая уникальная возможность рассказать своим детям, что называется с полей, с фронтов о том, что происходит и какие у нас герои.

Время бандитов, спекулянтов и прочих не нужных обществу элементов прошло», – заявил она.

Витязева вспомнила про культовый фильм Духless. В нем главный герой выглядел как офисный сотрудник в дорогом костюме, в поисках кого бы обмануть и на ком заработать. Но сейчас все поменялось и настоящим героем является солдат и воин, не щадящий живота и в прямом смысле отдающий всего себя за Родину и тех людей, которые там проживают.

«Это очень нужно сегодня, думать не о коммерческом интересе, а о патриотической составляющей.

Преимущество этих фильмов заключается в том, что эта ниша у нас еще пока не заполнена, но ее необходимо заполнять. Потому что наши дети знают всех каких-то американских супергероев поименно, но не знают, как зовут людей, благодаря которым у них есть как раз возможность сходить в кино, не переживая, что в их жизни что-то произойдет страшное», – отметила журналиста.

Съемками новой киноленты занимается студия Aurum Production, получившая известность благодаря таким трудам как «Турист», «Солнцепек» и «Ржев». Первый трейлер появился в Сети уже несколько дней назад.

Трейлер «Лучшие в аду»

Москва, Екатерина Попова

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