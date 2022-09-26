Обвал котировок возобновился: Мосбиржа упала к февральскому уровню

Сегодня российский рынок акций продолжил падение. Как передает корреспондент РИА «Новый День», практически сразу после начала торгов индекс Московской биржи, рухнувший по итогам прошлой недели 14%, вернулся к позициям февраля, обвалившись ниже 2000 пунктов.

К 11:04 мск индекс МосБиржи упал на 4,5% до 1995,79 пункта. Индекс РТС обвалился на 5,19% – до 1082,5 пункта. Торги проходит на фоне заметного снижения нефтяных котировок. «Черное золото» марки Brent опустилось в цене до $85 за баррель, обновляя минимумы с января. Также негативным образом сказывается обострение геополитической напряженности в связи с референдумами о вхождении в состав России народных республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

В то же время на валютным рынке существенных изменений не наблюдается. Как следует из данных торгов, биржевой курс американского доллара колеблется около отметки 58 рублей, европейская валюта продается вблизи уровня по 56,3 рубля.

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