Наступило время откровения: Евгений Пригожин назвал дату рождения «ЧВК Вагнера»

Известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин впервые откровенно рассказал о том, как он связан с «ЧВК Вагнера», ответив на запрос издания «Блокнот». Его заявление опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

СМИ неоднократно сообщали о том, что штурмовые отряды «ЧВК Вагнера» принимают активное участие в российской спецоперации на Украине, и добиваются там впечатляющих успехов, прорывая оборону противника на самых трудных участках. Издание «Блокнот» обратило внимание на то, что за время СВО Евгений Пригожин постепенно перестал отрицать свою связь с этой военной компанией.

В своем ответе бизнесмен предложил вспомнить о том, что происходило на Украине в 2014 году. На фоне кровавых событий в Киеве и в Донбассе в РФ шла активная работа с добровольцами, которые желали помочь русскому населению Восточной Украины защититься от геноцида.

«Когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских», – рассказал бизнесмен.

По словам Пригожина, он быстро понял, что не может доверять сторонним людям – в процесс набора добровольцев и распределения необходимых для этого денег включились многочисленные мошенники, многие бойцы отправлялись на верную смерть «голыми-босыми». Предприниматель вынужден был включиться в процесс сам.

«Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ «Вагнер», – объявил Пригожин.

Бойцы «Группы Вагнера», которая впоследствии стала известна как «ЧВК Вагнера», сыграли важнейшую роль в защите русских в Донбассе, не позволив «майданной» власти по указке Запада изменить судьбу Новороссии. Впоследствии «вагнеровцы» – или, как их стали называть, «музыканты» – продолжили свой боевой путь, сражаясь с терроризмом в Сирии, Ливии и Африке.

«Эти храбрые парни, которые умели только одно – воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости, всегда находились в шатком положении. Они не могли отвернуться от любимого дела, в котором были профессионалами высочайшего уровня, и сесть на скамью безработных», – подчеркнул Евгений Пригожин.

Бизнесмен особо отметил, что бойцы «ЧВК Вагнера» сами не хотели возвращаться «на гражданку», где их в большинстве ждала незавидная судьба сотрудников ЧОП или подобных организаций.

«Я горжусь тем, что сумел отстоять их право на защиту интересов своей страны, – подчеркнул Пригожин. – Эти парни – герои, которые защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев, стали одной из опор нашей Родины. Ни секунды не моргнув и не усомнившись, надо жить или погибнуть. Живи по правилам, делай, что должен и будь, что будет».

Евгений Пригожин ответил и на вопрос о том, почему долгие годы от отрицал свои связи с «ЧВК Вагнера», и боролся в судах с журналистами, которые пытались «уличить» его в организации русских добровольцев.

«Были тяжелые и очень тяжелые времена, каждая псина пыталась брызгать своей слюной на них, и как вы знаете, и на меня, приписывая все несуществующие грехи и грешки. Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью – чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника», – рассказал бизнесмен.

Сейчас, когда Россия вовлечена в крупномасштабный вооруженный конфликт, все изменилось.

«Теперь наступило время откровения, – подытожил Пригожин, –прошу не путать с судным днем».

Москва, Екатерина Попова

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