Генпрокуратура поручила проверить безопасность школ в Удмуртии, где после стрельбы погибли 15 человек

Генеральная прокуратура РФ в экстренном порядке поручила провести проверку безопасности общеобразовательных школ в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала образовательных учреждений республики, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима, а также вопросы соблюдения законодательства при обороте оружия», – говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В ведомстве добавили, что по итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как ранее сообщал «Новый День», ранее сегодня было совершено нападение на школу №88 в Ижевске. Согласно последним данным Следственного комитета, в результате стрельбы, которую открыл 34-летний выпускник учебного заведения, погибли 15 человек, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и 2 взрослых.

Москва, Андрей Дорофеев

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