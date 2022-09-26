Приказ Минобрнауки РФ: абитуриенты смогут одновременно подавать документы только на пять специальностей

Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ о сокращении с десяти до пяти максимальное число специальностей, по которым абитуриенты могут одновременно участвовать в конкурсе во время поступления в вуз по программам бакалавриата и специалитета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу Минобрнауки, изменения вносятся в пункт 22 порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. Этот пункт оговаривает предельно возможное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент сможет одновременно участвовать в конкурсе при поступлении на бакалавриат и специалитет в каждой организации высшего образования. Максимальное число направлений и специальностей сокращается до пяти.

Москва, Светлана Антонова

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