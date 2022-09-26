Синоптики обещают москвичам потепление

В московском регионе во второй половине недели ожидается потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к началу октября значения средней суточной температуры воздуха могут превысить норму на 3°.

Синоптики отмечают, что повышение температуры начнется в четверг, 29 сентября. В дневное время воздух прогреется до 14°, однако, как и днем ранее, местами возможен дождь.

В пятницу, 30 сентября, прогнозируется преимущественно без осадков. Ночью похолодает до 3...8°, днем потеплеет до 12...17°. В субботу, 1 октября, местами кратковременный дождь, ночью 6...11°, днем 14...19°.

Москва, Светлана Антонова

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