Противодействие антироссийской кампании: аналитик Петр Колчин оценил анонс фильма Евгения Пригожина «Лучшие в аду»

Кинолента о российских бойцах «Лучшие в аду» является хорошим оружием противодействия антироссийской западной кампании, уверен аналитик Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Кинокритики и общественные деятели обсуждают нашумевший трейлер фильма «Лучшие в аду», который выйдет на экраны 5 октября этого года. Несмотря на то, что сюжет практически не раскрывается, ролик вызвал волну обсуждения в медиапространстве. Отдельного внимания заслуживает качество картинки и реалистичность спецэффектов. Известно, что над кинолентой работала студия Aurum Production при участии петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

Трейлер фильма «Лучшие в аду»

Отдельного внимания заслуживает не только визуальная составляющая, но и ценность этого фильма в разрезе общественно-политической ситуации.

«В настоящий момент особенно важно именно культурное освещение и культурная репрезентация тех событий, которые происходят и происходили в Донбассе уже на протяжении более восьми лет. В условиях информационного противостояния хорошим оружием противодействия антироссийской кампании, которую ведут различные прозападные элементы, являются подобные патриотические кинопроизведения. И этому нужно оказывать всемерную поддержку», – уверен Петр Колчин.

Кинокомпания Aurum Production ранее занималась съемками фильмов «Солнцепек», «Турист» и «Ржев». Все киноленты получили высокие оценки экспертов.

Москва, Екатерина Попова

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