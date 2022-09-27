Полковник Народной милиции ДНР Завдовеев поблагодарил авторов «Лучшие в аду» за создание фильма

Кино о подвигах российских бойцов должно сниматься гораздо чаще, уверен руководитель общественной организации «Оплот движения Захара Прилепина», полковник Народной милиции ДНР Сергей Завдовеев.

Премьера патриотического кинофильма «Лучшие в аду» состоится 5 октября. Фильм пополнит коллекцию кинолент студии Aurum Production на военную тематику. Известно, что съемки велись при участии Героя России Алексея Нагина и бизнесмена Евгения Пригожина. Ранее предприниматель также принимал участие в создании киноленты «Солнцепек».

Полковник Народной милиции ДНР Сергей Завдовеев поблагодарил создателей фильма «Лучшие в аду» за внимание к событиям в Донбассе. Он напомнил, что сейчас российские бойцы совершают огромное количество подвигов и, несомненно, любой из них достоин экранизации.

«Интересно будет посмотреть. Хочется, чтобы больше снимали таких фильмов. Фильмов про тех, кто сейчас сражается на передовой. Спасибо создателям данной киноленты за это. Не зная сюжета фильма, сложно сейчас сказать, чем должна зацепить зрителя эта картина. Думаю, там должен быть подвиг. Примеры подвигов, мужества и самоотверженности множество. Они на фронте каждый день происходят. Пусть хоть что-то из этого через такие фильмы дойдет до людей, живущих в мирных городах России и не знающих, что это такое», –отметил Завдовеев.

Недавно в Сети появился первый трейлер фильма, который вызвал бурное обсуждение в индустрии. Судя по непродолжительному ролику, зрителей этой осенью ждет настоящая отечественная киносенсация.

Трейлер фильма «Лучшие в аду»

Донецк, Екатерина Попова

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