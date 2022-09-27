Домодедовские таможенники изъяли у пассажира часы на 32 млн рублей

Пассажир, прилетевший в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов, пытался незаконно провезти часы общей стоимостью в 32 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

«Домодедовские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из ОАЭ четырех наручных часов элитного швейцарского бренда MB&F (Maximilian Busser and Friends). Незадекларированные товары пытался пронести в рюкзаке прибывший из Дубая россиянин», – говорится в сообщении ведомства.

Согласно таможенной экспертизе, корпус часов изготовлен из сплавов титана, золота и платины, ремешки из кожи крокодила. Тип циферблата часов-скелетонов с сапфировым стеклом позволяет просматривать открытые части движущегося механизма. Таможенная стоимость товаров составила почти 32 млн рублей, неуплаченные таможенные платежи – 10,3 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров) и 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Москва, Андрей Дорофеев

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