Мужчину с 30-сантиметровым ножом в сердце спасли подмосковные медики

Врачи Дмитровской областной больницы спасли пациента, поступившего к ним с 30-сантиметровым ножом в сердце. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что у пациента при госпитализации было тяжелое состояние, обусловленное большой кровопотерей.

«У пациента диагностировали повреждение легкого и перикарда. Мультидисциплинарная бригада врачей провела ушивание ранений. Послеоперацинный период осложнился постравматическим пульмонитом – воспалением сосудистой стенки альвеол, как следствие полученной травмы», – рассказал главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян.

Тем не менее, пациент в скором времени пошел на поправку. В настоящее время он выписан домой, добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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