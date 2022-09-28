Мобилизация: в московских ресторанах наметился отток клиентов

Трафик в столичных ресторанах на прошлой неделе заметно снизился. Как пишет «Коммерсантъ», специалисты объясняют это переходом москвичей к сберегательной модели поведения после объявления частичной мобилизации.

Согласно данным Focus Technologies, количество заказов в московских заведениях общепита на прошлой неделе снизилось на 17% по сравнению с предыдущей неделей и на 27% год к году. По их данным, выручка рестораторов при этом снизилась на 18% год к году и неделя к неделе.

По словам участников рынка, в основном трафик падал в заведениях, расположенных в торговых центрах. При этом, по оперативным данным Focus Technologies, Mall Index (отражает посещаемость на 1 тыс кв. м торговых площадей) с 21 по 25 сентября в торгцентрах Москвы посещаемость оказалась всего на 4% ниже неделя к неделе.

Совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров говорит, что в его заведениях трафик снизился на 15-20% в зависимости от локации. Основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук зафиксировал, что в первые дни после объявления частичной мобилизации посещаемость ресторанов снизилась на 15-20%, а к понедельнику выручка упала на 50%, а некоторые заведения «были практически пустыми».

На фоне ожидания новых санкций, трансформации экономики и объявления частичной мобилизации россияне ожидаемо начали корректировать потребительское поведение, пояснил изданию руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Москва, Андрей Дорофеев

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