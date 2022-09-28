Депутат Матвейчев предложил назвать одну из улиц Волгограда именем командира «ЧВК Вагнера» Нагина

В рядах «ЧВК Вагнера» сражаются опытные и храбрые воины. Одним из них был командир штурмового отряда Алексей Нагин, носивший позывной Терек.

Прошедший множество горячих точек, включая Чечню, Грузию, Ливию и Сирию, Нагин погиб 20 сентября в Донбассе во время выполнения боевой задачи. Посмертно он награжден званиям Герой России, ДНР и ЛНР. Траурная церемония прощания с героем прошла в минувшую субботу в его родном городе Волгограде.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев выразил признательность таким защитникам Отечества, как «Терек». По его мнению, погибший был безусловным героем, о котором должна знать вся страна.

«Нет никаких сомнений, что люди вроде него – это самые настоящие герои. Сейчас даже бывалые военные, говорят, что нынешние бои не сравнимы с тем, что они видели в Сирии, и даже в Чечне. Сильно изменилась система вооружения и тактика ведения боя, все стало гораздо опаснее. Поэтому, конечно, это настоящие мужчины и гордость Родины, а те, кто совершают подвиги и ценой жизни спасают людей, являются примером для будущих поколений», – подчеркнул парламентарий.

После похорон Алексея Нагина, на сайте цифровой энциклопедии «Википедия» появилась статья, посвященная погибшему. Согласно предоставленной биографии, защитник Донбасса также имел три ордена Мужества и был награжден платиновой звездой Героя «ЧВК Вагнера».

Депутат Матвейчев уверен, что о людях, погибших при выполнении долга, необходимо комплексно транслировать информацию общественности. Самое важное, по его мнению, рассказывать, при каких именно обстоятельствах героически погиб тот или иной защитник Родины:

«Героям России должны оказываться абсолютно все почести, которые они заслуживают. В школах, которые они закончили должны быть красные уголки, должны проводиться линейки и вечера, на которых о них рассказывали бы детям, воспитывать на примере и показывать, что такие вот люди, которые, как и они, учились в этом заведении оказались такими выдающимися гражданами России.

Должны устанавливаться бюсты на их родине. Городские советы обязаны называть улицы именами героев. Тем более, в честь Нагина, который имел три ордена Мужества. То есть необходимо комплексно подходить. О них должны подробно писать в СМИ и социальных рекламах, размещать фотографии на билбордах».

Похороны Нагина прошли 24 сентября. Проститься с героем России прибыли его родственники и друзья из разных уголков России. Также на церемонии были официальные лица, включая губернатора области.

Среди пришедших журналисты заметили петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Вместе с ним Алексей Нагин работал над созданием блокбастера «Лучшие в аду». В основу сюжета картины легла одна из военных операций, которой руководил Терек.

Москва, Екатерина Попова

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