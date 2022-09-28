Авиарейс Москва – Алма-Ата возвращается в столицу из-за поломки

Самолет, вылетевший из Шереметьево в Алма-Ату, возвращается в Москву в связи с возможной неисправностью, передает ТАСС со ссылкой на информацию авиационных служб.
«Самолет, следующий рейсом Москва – Алма-Ата, возвращается в Шереметьево в связи с возможной неисправностью. Лайнер готовится к посадке», – сказал собеседник агентства.
Почти сразу после взлета борт изменил курс и находился в зоне ожидания какое-то время, вырабатывая топливо. Он провел в воздухе чуть больше двух часов.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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