Авиарейс Москва – Алма-Ата возвращается в столицу из-за поломки

Самолет, вылетевший из Шереметьево в Алма-Ату, возвращается в Москву в связи с возможной неисправностью, передает ТАСС со ссылкой на информацию авиационных служб.

«Самолет, следующий рейсом Москва – Алма-Ата, возвращается в Шереметьево в связи с возможной неисправностью. Лайнер готовится к посадке», – сказал собеседник агентства.

Почти сразу после взлета борт изменил курс и находился в зоне ожидания какое-то время, вырабатывая топливо. Он провел в воздухе чуть больше двух часов.

Москва, Андрей Дорофеев

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