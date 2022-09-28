На российской военной базе в Армении проведут кулинарный баттл Военнослужащих Южного военного округа на территории Армении познакомят с блюдами Кавказской кухни

Специалисты подразделения продовольственной службы материально-технического обеспечения организуют День национальной кухни, который будет представлен в формате кулинарного состязания. Военные повара порадуют членов соединений гарнизона традиционными блюдами Кавказской кухни. В меню обязательно будут представлены хинкали, плов, шашлык, а также первые блюда, салаты и десерты. Помимо этого, в меню войдут и полюбившиеся блюда других народов.

Такие Дни национальной кухни в различных военных подразделениях проводятся регулярно с привлечением профессионалов – гражданских специалистов комбинатов питания. Недавно Дни казахской кухни прошли в воинских частях Москвы, Мурманской и Тюменской областях, Ишима и Ростова-на-Дону. Там фирменными блюдами были шурпа, бастурма и люля-кебаб. Кроме казахской кухни, военнослужащие имеют возможность попробовать самые популярные блюда Республики Белоруссия, Армении, традиционную русскую кухню и многие другие.

При этом не стоит забывать, что в столовых воинских частей действует система «шведский стол», а сбалансированный дневной рацион, рассчитанный на три приема пищи, по своей энергетической ценности превосходит армейские рационы многих стран.

Фото: РИА «Новый День»

Подобного положения дел в сфере армейского питания удалось достигнуть с помощью передачи всех главных и сопутствующих функций контрагентам. Специальные комбинаты, которые были привлечены к работе Министерством обороны РФ, осуществляют полный цикл организации довольствия. Благодаря такому сотрудничеству качество рациона для служащих не теряет своих высоких позиций, а военное ведомство не тратит время на непрофильные функции.

Напомним, что вся пища проходит тщательный контроль, а после приготовления ее оценивает дежурный по части и фельдшер. Меню составляют так, чтобы поддерживать хорошую физическую форму военнослужащих – много белка, сложных углеводов и овощей с фруктами.

Москва, Екатерина Попова

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