ЧП в акватории Оки: два человека пропали после столкновения баржи и катера

В акватории Оки ведутся поиски двух человек, пропавших после столкновения баржи с катером. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне примерно в 19 часов 40 минут. В акватории реки в черте города Алексин Тульской области столкнулись маломерное судно и баржа БТМ-478.

«Предварительно установлено, что маломерное судно под управлением мужчины 1974 года рождения с пассажиром на борту заякорилось на судовом ходу в акватории Оки. Буксировочный тягач, следовавший в это время совершил наезд на стоящий катер, в результате чего маломерное судно получило значительные повреждения и частично затонулo. Поиски людей, находившихся на борту, в настоящее время продолжаются», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура организована проверку, по итогам которой будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования.

Кроме того, надзорным ведомством взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту – по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Москва, Андрей Дорофеев

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