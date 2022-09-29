Депутаты предложили отмечать День Московского ополчения автомобильными гудками

Московская городская дума приняла обращение к мэру столицы о привлечении общественного транспорта к празднованию Дня Московского народного ополчения. Как сообщает пресс-служба Мосгордумы, память о подвиге ополченцев предложено отмечать звуковым сигналом.

«Учитывая чрезвычайную важность подвига ополченцев, предлагаю в дополнение к памятной дате предусмотреть специальное ежегодное мероприятие, которое подчеркнет уникальность подвига московского народного ополчения и донесет информацию об этом дне широким слоям общества. Ежегодно в полдень 11 октября весь наземный и подземный городской общественный транспорт, находящийся на маршруте следования, будет отмечать эту памятную дату звуковым сигналом продолжительностью 7-10 секунд», – заявил депутат Мосгордумы Магомет Яндиев.

29 сентября 2021 года депутаты Мосгордумы закрепили в законодательстве понятие «памятные даты города Москвы», одной из которых установлен День Московского народного ополчения (1941 года).

Москва, Андрей Дорофеев

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