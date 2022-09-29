По статистике соцсети ЯRUS спорт и политика уступают музыке и вязанию

Результаты исследований интересов в приложении ЯRUS принесли неожиданные результаты. Россияне больше увлечены своими хобби, чем вопросами политики или здоровья.

Статистика учитывала отдельно женские и мужские интересы. Прекрасный пол более активен в приложении ЯRUS, что сказалось на итоговых данных.

На первую строчку с заметным отрывом вышло вязание, что хорошо вяжется с концепцией уютной социальной сети. Рукоделие в целом занимает 6-е место среди всех интересов. У юмора вторая позиция, причем женский интерес к нему значительно выше мужского: 4,25% против 2,25%. Топ-3 замыкает исключительно женское занятие – маникюр. Все, что связано с этой темой, интересует больше 4%. Психология и музыка вызывает примерно одинаковый интерес у представительниц прекрасного пола, и он весьма внушительный – около 3,75%.

Мужчины отдают заметное предпочтение музыке, которая заняла третью позицию интересов, а психология их почти не интересует.

Абсолютным лидером у мужской половины пользователей приложения ЯRUS стали новости без конкретной привязки к теме. По этому запросу они получают всю подборку новостной ленты, а она в ЯRUS самая большая среди всех соцсетей. Спорт уверенно держит вторую строчку с 2,95% интереса. Юмору отдают предпочтение 2,25% сильного пола. Далее следуют автомобили и рыбалка. А вот политика только на 7-й позиции табели о рангах.

В числе приоритетных интересов не оказалось таких популярных тем, как мода, путешествия, кино и здоровье.

Статистика сформирована на основе персональных «ярусов» – уникальной разработки приложения ЯRUS. Это детальная настройка, где указывается слово или фраза, по которым пользователь хочет получать информацию в приложении.

Москва, Екатерина Попова

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