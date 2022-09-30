Первый заместитель главы Херсонской администрации погиб в результате ракетного удара ВСУ

Первый заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб в результате ракетного удара, нанесенного украинскими войсками. Об этом сообщил член Общественной палаты России Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. Боевой офицер. Кавалер трёх орденов Мужества. Он проработал на должности полтора месяца», – уточнил Малькевич.

При этом он отметил, что целью удара был именно Катериничев. «Били конкретно по комнате, где он был и жил», – заявил член Общественной палаты.

Катериничев в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ, после этого работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Херсон, Андрей Дорофеев

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