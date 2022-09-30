«Чисто коммерческий интерес»: ООН и страны Запада создают видимость глобального продовольственного кризиса

Западные страны и международные организации намеренно создают видимость глобального продовольственного кризиса, чтобы взвинтить цены и расширить свои рынки сбыта. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, ситуация вокруг Украины вообще не влияет на состояние мирового рынка продовольствия.

«Тема кризиса начала развиваться и освещаться в СМИ по ходу пандемии еще задолго до всяких проблем с продовольственными поставками, основанными на начале СВО. И тема явно перегрелась. Уже к тому моменту, когда началась СВО, тема разогрела цены до достаточно высокого уровня – фактически до небывалых высот в истории зернового рынка. И в конце концов этот перегрев информационный привел только к снижению покупательной способности в бедных странах и к недоступности продовольственных товаров для населения этих стран. Проблема концентрируется вся не в том, что не хватает продовольственных ресурсов – их более чем достаточно на планете, чтобы удовлетворить все потребности поголовно в продовольственных товарах. Вся проблема в покупательной способности населения – денег не хватает на то, чтобы купить», – пояснил Злочевский.

При этом глава зернового союза отметил, что Украина не оказывает серьезного влияния на мировой рынок зерна. «Украина в основном фуражную пшеницу поставляет, а мы практически фуражную пшеницу вообще не отгружаем на экспорт. Так что говорить о том, что Украина как-то серьезно повлияла не приходится. Фуражные культуры – это корм животным, а не людям. Мы лидеры по поставкам пшеницы на мировом рынке, и занимаем по пшенице более 20%, даже в какие-то моменты можем приближаться к 30% от мирового потребления. Украина на этом рынке занимает вообще очень маленькую долю – в пределах 5% на рынке пшеницы. А вот кукурузы Украина поставляет значительно больше, чем мы. Украина может поставлять 20 млн тонн в год кукурузы, мы только 3 млн. Но если посмотрим на общую емкость мирового рынка кукурузы, то доля Украины даже на этом рынке, где она по сравнению с нами куда более мощные позиции имеет, тоже не так велика, поскольку США производят кукурузы в год 360-380 млн тонн, и по 60 млн тонн поставляют на мировой рынок», – констатировал он.

В этой связи Злочевский обратил внимание, что международные организации и страны Запада намеренно создают видимость недостатка продовольствия в мире, чтобы сохранить свои рынки сбыта в беднейших странах. «ООН, Всемирная продовольственная программа своими гуманитарными поставками разрушают мотивацию под местным производством. Местным фермерам, когда идут эти гуманитарные поставки, некуда девать свою продукцию. Там не развита инфраструктура и на внешние рынки у них доступа нет, поэтому они просто сокращают, сворачивают производство. Такая политика проводится нашими конкурентами, чтобы удерживать эти рынки в зависимости от покупки на мировом рынке», – подчеркнул он.

«Вместо того чтобы поставлять туда технологии и развивать производство в тех же странах Африки, чтобы они сами были способны себя прокормить, они (Запад) заваливают туда продукты и через реализацию либо бесплатно, либо по очень дешевым ценам уничтожают местное производство. Вот и все. И поддерживают тем самым свои рынки сбыта. Они ж там не поставляют 100% потребности, они поставят 10% от местной потребности через гуманитарную помощь, а 90% потом загоняют за бешеные деньги… Это чисто коммерческий интерес», – уточнил глава зернового союза.

«Это давняя политика, не с пандемии началось – еще в 20 веке отработанные технологии вот такого удержания рынков сбыта. И активно применялись США и европейскими странами. Они все в этом давно замотивированы, заинтересованы», – заключил Злочевский.

Москва, Мария Соколова

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