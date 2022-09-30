Рекордный урожай в России грозит обернуться катастрофой

Негативное влияние на развитие российского сельхозпроизводства оказывают не западные санкции, а внутренняя политика в отрасли. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, рекордный урожай может привести к катастрофе и массовым банкротствам сельхозпредприятий.

«Санкции могут на каком-то отрезке времени создать проблемы. Например, отсутствие запчастей уже привело в нынешнем сезоне – у нас практикуется каннибализм сельхозтехники импортной, которая раньше закупалась, а сегодня недоступна. Но сколько еще пройдет времени, прежде чем мы перейдем на альтернативы либо доступные, производимые в соседних странах, например, в Белоруссии или даже Китае, либо на собственных производствах, где у нас довольно много техники, способной заместить полностью эти импортные поставки. То есть, в конечном итоге, это всего лишь дело времени. Это не какая-то системная магистральная проблема», – пояснил Злочевский.

По его словам, главная проблема «завязана на нашей собственной политике». «Мы зачастую принимаем неразумные решения, которые сами уничтожают для нас фундамент и платформу для развития. Вот где основные проблемы. То есть, не в санкциях внешних, а именно в нашей внутренней политике. В первую очередь, в 21-м году введенные пошлины уже практически уничтожили основу под технологичностью производства. А поскольку это инерционная машина – сельхозпроизводство, то вот мы сейчас получаем урожай, который по заделам был начат и сделан по урожайности, технологичности 5 лет назад, когда еще этих пошлин не было. Через 1-3 года активно почувствуем негативное влияние этих пошлин на производственную базу. То есть, их надо отменять. Зачем они вводились, непонятно», – отметил глава зернового союза.

При этом Злочевский обратил внимание на проблемы с экспортом сельхозпродукции, в результате чего возникают проблемы с хранением рекордного урожая. «Для длительного хранения у нас мощностей вообще не очень много, но даже для кратковременного, в течении полугода, тоже емкостей не хватает. В принципе, урожай такой большой на фоне больших запасов, подчеркну, с прошлого сезона недореализованного. Темпы экспорта в прошлом сезоне тоже были на 10% ниже, чем в позапрошлом. У нас как пошлины ввели темпы экспорта только падают», – констатировал он.

«У нас же, как говорят, в сельском хозяйстве две беды – урожай и неурожай. Урожай – беда побольше. Она и случилась. Экономика сельскохозяйственная сейчас выглядит просто плачевно. Цены уже упали к уровню себестоимости и дальнейшее их падение просто приведет к катастрофе, к большому количеству банкротств сельхозпредприятий. Потому что давление излишков колоссальное, потому что экспортная машина крутится очень медленно. У нас темпы отгрузки в течение сезона с июля на 15-20% ниже, чем в прошлом году по причине тех самых пошлин», – подытожил глава зернового союза.

«Мы же очень медленно продаемся. А у нас огромные запасы, которые создают не то, что потенциал экспортный – необходимость вывоза за сезон 60 с лишним миллионов тонн. Необходимость! А мы их не выполняем физически, отгружаем сейчас по 3 млн тонн в месяц, и это в самые активные месяцы. Если дальше так пойдет, то мы в этом зерне утонем», – заключил Злочевский.

Москва, Мария Соколова

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