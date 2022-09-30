российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 сентября 2022, 22:53 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Я еще недостаточно эффективен»: Пригожин ответил, почему не попал под новые западные санкции

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала ответ российского предпринимателя Евгения Пригожина на запрос информационного агентства Dixi News.

Журналистов издания интересовало, почему в новых пакетах санкций, введенных сегодня в отношении России США, Канадой и Великобританией, не оказалось бизнесмена Евгения Пригожина.

Он ответил, что для него в этом факте нет ничего удивительного, потому что к США он всегда относился доброжелательно, более того – помогал «корректировать их внутриполитические проблемы».

«Что касается референдума, меня никто не спрашивал, и я в нем не участвовал. А по части санкций за боевые действия на Украине, считаю, я еще недостаточно эффективен. Будем стараться», – приводит пресс-служба ироничный ответ бизнесмена.

Напоминаем, что причиной для введения очередных санкций в отношении РФ стало вхождение в состав Российской Федерации республик ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

10 компаний попали под санкции США за помощь в продаже иранской нефти / «Основным выгодополучателем являются США»: глава СВР сообщил о «западном следе» в подрыве «Северных потоков» / США готовы признать суверенитет тихоокеанских островов Кука и Ниуэ / Посольство РФ предупредило США о решимости защищать российский суверенитет / Во Флориде 17 человек стали жертвами урагана «Иен» / США фактически стали стороной украинского конфликта – Захарова / В США более двух миллионов человек остались без света из-за урагана / США получили удар от государств Тихого океана в виде отказа от сотрудничества

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, В мире, Политика, Россия, США,