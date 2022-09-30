«Я еще недостаточно эффективен»: Пригожин ответил, почему не попал под новые западные санкции

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала ответ российского предпринимателя Евгения Пригожина на запрос информационного агентства Dixi News.
Журналистов издания интересовало, почему в новых пакетах санкций, введенных сегодня в отношении России США, Канадой и Великобританией, не оказалось бизнесмена Евгения Пригожина.
Он ответил, что для него в этом факте нет ничего удивительного, потому что к США он всегда относился доброжелательно, более того – помогал «корректировать их внутриполитические проблемы».
«Что касается референдума, меня никто не спрашивал, и я в нем не участвовал. А по части санкций за боевые действия на Украине, считаю, я еще недостаточно эффективен. Будем стараться», – приводит пресс-служба ироничный ответ бизнесмена.
Напоминаем, что причиной для введения очередных санкций в отношении РФ стало вхождение в состав Российской Федерации республик ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
Москва, Екатерина Попова
© 2022, РИА «Новый День»
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